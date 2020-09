Carina: “Dzeko è più forte di Milik e penso che alla fine andrà a Torino”

TORINO – Stefano Carina, giornalista de Il Messaggero, ha parlato di Juventus ai microfoni di Radio Sportiva, queste le sue parole: “Cessioni Under e Dzeko? La Roma ha bisogno di liquidità. Lo stallo su Dzeko è dovuto al fatto che la Juve non ha ancora deciso per Suarez. Dzeko? Penso che alla fine andrà a Torino perché non ci sono i tempi tecnici per il passaporto di Suarez. Milik? Ha messo un po’ con le spalle al muro il Napoli e deve andare via. L’accordo con il Napoli la Roma lo fa in 5 minuti. Ad oggi Dzeko è più forte di Milik, ma Milik guadagna di meno ed è più giovane. Kumbulla? Ha 20 anni ed un costo che può essere ammortizzato nel tempo, ma per me è più facile che la Roma prenda Smalling che Kumbulla. La priorità per Fonseca è Smalling, per il club Kumbulla”.