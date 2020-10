Capello: “Il Barcellona poteva fare 8 goal”

TORINO – L’ex allenatore Fabio Capello, ha commentato la sconfitta della Juve contro il Barcellona ai microfoni di Sky Sport: “La Juventus ha sofferto molto contro un Barcellona in crisi. Mi ha colpito la differenza che c’è stata tra una squadra in costruzione che ha anche perso il Clasico ed una al top in Italia. Sono rimasto scioccato dalla differenza di intensità e di giocate. Il Barcellona mi ha impressionato davvero, poteva fare otto goal mentre ne ha fatti solo due che non c’entravano nulla