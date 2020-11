TORINO- Per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, la Juventus si è messa sulle tracce di Eduardo Camavinga, 18enne talento in forza al Rennes. Stando a quanto riportato da France Football, il ragazzo starebbe per cambiare agente, con Jorge Mendes tra i suoi possibili futuri procuratori. Uno scenario che aiuterebbe il club bianconero, che può vantare ottimi rapporti con il portoghese.