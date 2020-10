TORINO- Come riportato dal quotidiano Leggo, ci sarebbero dei problemi nelle trattative tra il Milan e Hakan Calhanoglu per il rinnovo. Il trequartista turco, che si libererà a parametro zero dal prossimo anno, chiede 5 milioni netti l’anno, cifra che il club rossonero non sarebbe disposto a spendere. Juve e Atletico Madrid studiano la situazione, pronte eventualmente a piazzare il colpo già a gennaio.