Calhanoglu, la Juve osserva la situazione

TORINO- Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juve non perde di vista la situazione di Hakan Calhanoglu. Il turco è ancora lontano dal firmare il rinnovo di contratto con il Milan e, a giugno, potrebbe cambiare club a parametro zero. In casa rossonera c’è malumore per la richiesta da 7 milioni di euro a stagione fatta pervenire dall’entourage, con il sospetto che dietro questa cifra ci siano proprio i bianconeri o una squadra inglese, pronta ad accontentare qualsiasi richiesta del giocatore.