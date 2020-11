Cagni: “Dybala non è un campione e ad oggi preferisco Kulusevski”

TORINO – Gigi Cagni, allenatore, ha parlato delle recenti prestazioni di Paulo Dybala alla Juventus ai microfoni di TMW Radio: “E’ un fuoriclasse ma non è un campione. Non ha la personalità. Se sta bene fa grandi cose, ma serve un giocatore che ti trascina sempre. Vedremo cosa farà la Juve. Ad oggi gli preferisco Kulusevski. Nessuno può discutere comunque le qualità dell’argentino. Per me il rapporto con la Juve è finito, si vede. Ora la Juve deve chiedersi quali sono i giocatori adatti per i suoi obiettivi. E scegliere. Di sicuro la Juve ha fatto molta confusione”.