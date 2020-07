TORINO- Gigi Buffon, rispetto alla gara di Genova, è l’unica novità di formazione di oggi voluta da mister Maurizio Sarri. Scendendo in campo dal primo minuto, il portierone bianconero ha collezionato la sua presenza numero 648 in Serie A, superando Maldini nella speciale classifica di apparizioni in massima serie, issandosi così al primo posto. Un altro record in una carriera strepitosa come quella avuta dal numero 77.

