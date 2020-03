Buffon, ipotesi rinnovo annuale

TORINO- Il matrimonio tra Gigi Buffon e la Juventus non sembra essere ancora giunto al capolinea. Il numero 77, tornato in estate per fare da secondo al titolare Szczesny, infatti, ha annunciato ieri di non avere ancora intenzione di ritirarsi, volendo invece continuare la sua avventura bianconera. E anche la dirigenza juventina sembrerebbe remare in questa direzione, con una probabile offerta di prolungamento annuale che verrà presentata nelle prossime settimane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<