TORINO – Giuseppe Pastore, giornalista, ha rivelato sul proprio account Twitter ufficiale una clamorosa statistica. Con la presenza di ieri in Champions con il Barcellona, Gianluigi Buffon è diventato il primo giocatore di sempre ad avere almeno una presenza in Coppa dei Campioni/Champions League in 4 decenni differenti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<