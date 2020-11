TORINO- Grazie ai gol messi a segno da Morata, Ronaldo (doppietta) e Rabiot, la Juventus ha battuto per 4-1 lo Spezia, tornando al successo in campionato dopo i pareggi con Crotone e Verona. Il club bianconero ha potuto così festeggiare al meglio i suoi 123 anni di storia, celebrati anche da Buffon con un post sui social: “Cara Juve, oggi il minimo che potevamo fare per il tuo compleanno era vincere!”: