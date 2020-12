Buffon: “Al PSG non manca niente sono stato molto bene. Sulla partita con il Manchester United…”

TORINO – Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato della sua esperienza al PSG ai microfoni dell’Equipe, noto quotidiano sportivo francese: “Al PSG non manca niente. Sono stato molto bene a Parigi e toccato dalla stima e dal rispetto dei tifosi nei miei confronti. Poi sulla clamorosa rimonta subita agli ottavi di Champions al Parco dei Principi contro il Manchester United l’estremo difensore ha dichiarato: “Penso a quella partita tre-quattro volte alla settimana”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<