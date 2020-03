Bruno Fernandes: “Quando vedi le partite di Ronaldo sogni di giocare nel suo club”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Sky Sports UK, il centrocampista dello Sporting Lisbona Bruno Fernandes ha parlato del suo approdo al Manchester United: “Parlai con lo Sporting Lisbona di questa possibilità. Loro avevano già avuto dei contatti con lo United e per me la decisione è stata facile. Non appena ho avuto la possibilità di firmare per loro non ci ho pensato un attimo. Quando cominci a vedere le partite di Cristiano Ronaldo e vedi la sua squadra vincere tutto, sogni di giocare anche tu in quel club”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<