Bonucci: “Oggi termina l’isolamento, sono stato fortunato”

TORINO – La Juventus prosegue con le dirette su YouTube dal titolo #ACasaConLaJuve. Oggi, gli ospiti di Enrico Zambruno e Claudio Zuliani sono Leonardo Bonucci e Luca Argentero. Il difensore bianconero ha terminato il suo periodo di isolamento, e ha parlato di questo periodo difficile: “Oggi è finito l’isolamento per noi giocatori, ma io sono stato fortunato perché non ho avuto nessun sintomo. Sono stati giorni difficili, ma mi auguro che abbiano questo tipo di fortuna anche tutte le persone che stanno combattendo questa battaglia. I giorni dentro casa sono lunghi ma intensi. Con tre bambini, una moglie e una casa da tenere in ordine. Fra la cucina, l’aspirapolvere, il mocio da passare e i compiti non ci annoiamo”.