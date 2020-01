Bonucci: “Gara ben interpretata, la Roma è una squadra forte. Campionato? Quattro punti di vantaggio non sono nulla”

TORINO- Dopo il successo per 3-1 sulla Roma in coppa Italia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Non dobbiamo mollare mai, quando abbassiamo di un giro il motore andiamo in difficoltà. La Roma gioca un calcio offensivo e appena abbiamo smesso di attaccare le seconde palle ci hanno portati a subire qualcosa di troppo. Buon primo tempo dove abbiamo saputo soffrire. Abbiamo interpretato bene la gara. Dybala? Ha giocato tanto quest’anno, è un valore più. Abbiamo la fortuna di avere 25 giocatori di alto livello, Costa ha fatto bene stasera. Dobbiamo farci trovare pronti, accettando le decisioni dell’allenatore per arrivare alla fine in tutte le competizioni. Campionato? Quattro punti non sono nulla. Manca ancora tanto, non siamo matti che pensiamo sia finito tutto. C’è da lavorare ancora tanto, abbiamo il dovere di mantenere alta la concentrazione”.