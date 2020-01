Bonucci, contro l’Udinese possibile panchina

TORINO- Archiviata la vittoria sofferta in casa della Roma, che le ha consegnato il titolo di campionessa d’inverno, la Juventus è pronta a fare il suo esordio in coppa Italia contro l’Udinese. Ancora qualche dubbio di formazione per mister Maurizio Sarri, che potrebbe concedere un meritato turno di riposo a Leonardo Bonucci. Il vice-capitano bianconero è il vero stakanovista della rosa, avendo saltato solamente il vittorioso match in casa del Leverkusen dello scorso 11 dicembre. Diciannove presenze in campionato, cinque in Europa e una in Supercoppa Italiana, ma stasera potrebbe toccare a De Ligt e Rugani.