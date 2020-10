Bonucci: “Abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico. Tanti giovani? Manca esperienza a livello europeo”

TORINO – Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juve-Barcellona. Queste le sue parole: ” E’ il momento di stringere i denti e di tirare fuori il meglio. Veniamo da risultati non all’altezza. Sapevamo che era una partita difficile a abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico, dobbiamo migliorare e crescere. Qualcosa in più potevamo farla a cominciare dal sottoscritto ma la cosa che mi fa ben sperare è che vogliamo fare qualcosa di più con la palla tra i piedi, vogliamo migliorare. I giovani? Ovvio manca esperienza a livello europeo e la voglia di crescere sta lì. Ci mancano giocatori fondamentali, giochiamo ogni tre giorni e siamo in pochi e la fatica comincia a sentirsi”.