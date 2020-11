TORINO – Zbigniew Boniek, ex giocatore, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero circa la lotta scudetto in Serie A: “Per me lo vince ancora la Juventus. L’Inter ha una coppia di attaccanti fantastici come Lukaku e Lautaro Martinez, ma manca l’abitudine a vincere. Il Milan è primo con Ibrahimovic, ma il campionato è lungo, non sempre devi fare la lepre”.