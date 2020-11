Boniek: “Non è normale che Milik non giochi nel suo club. Juve? Non penso andrà lì”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Zbigniew Boniek ha parlato di Arkadiusz Milik: “.La decisione di affidargli la fascia di capitanoè stata del ct, anche se qualcuno aveva più partite di Arek. Dobbiamo sostenerlo in questo momento particolare per lui. Sa giocare molto bene, ma non è normale che sia messo da parte nel suo club. Non capisco bene quale sia il comportamento del Napoli nei suoi confronti. La società ha pagato per averlo, per il bene di entrambe le parti bisognerebbe trovare una soluzione, senza che vada via a titolo gratuito. Juve? Non credo vestirà la maglia bianconera, ma non so nulla. Spero solo che trovi un accordo il prima possibile, continuando così rischia di saltare gli Europei”.