TORINO- Tra i possibili partenti nel mercato di gennaio in casa Juve c’è anche Federico Bernardeschi, che ha deluso molto in questo inizio di stagione. Il numero 33 non sarebbe un elemento centrale del progetto di Andrea Pirlo, con la società bianconera pronta a privarsene anche in prestito. Una partenza dell’ex Fiorentina, come riferito dal Corriere della Sera, comporterebbe un risparmio di 4,5 milioni di euro.