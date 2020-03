Bergomi: “Rinvii? Inter penalizzata. La favorita per lo scudetto per me è la Lazio…”

TORINO – L’ex giocatore dell’Inter e della Nazionale, Giuseppe Bergomi, ha parlato di attualità ai microfoni di calciotoday.it: “Indubbiamente giocare senza pubblico condiziona. Bisogna capire come reagiranno i giocatori, sicuramente la Juventus viene penalizzata visto che allo Stadium ha costruito il suo fortino. Sono partite che comunque ti danno la carica. Spero di vedere una gara intensa. Scudetto? Oggi per me è la Lazio. I biancocelesti giocano meglio di tutti, hanno tre soluzioni: possono agire in ampiezza, tra le linee e all’occorrenza palla lunga e alta per Milinkovic. In mezz’ora riescono a mettere il risultato al sicuro come contro il Bologna, cosa che in questo momento non sono in grado di fare Juve e Inter”.

