Bergomi: “Dybala prima del lockdown faceva panchina, Ronaldo più determinante di lui”

TORINO- Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha così commentato la decisione della Lega Serie A di assegnare il premio di miglior giocatore del campionato a Dybala: “Prima del lockdown faceva panchina. Non si può essere così assolutisti, anche s enon discuto il fatto che anche il quel periodo abbia deciso diverse partite. Il grande campione non deve fare mai panchina, come Ronaldo. L’argentino va sul podio, ma il portoghese per me è stato più determinante”.

