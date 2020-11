TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore e ora opinionista Beppe Bergomi ha parlato della situazione in casa Juve: “Pirlo non ha mai cambiato modulo da inizio stagione, attacca con un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1 e difende con un 4-4-2 indipendentemente dai giocatori a disposizione. Sono convinto che cambiare modulo tra difesa e attacco condizioni i giocatori, che si concentrano più su come sistemarsi che sul giocare bene”.