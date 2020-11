TORINO- La Lega Serie A ha reso noti i direttori di gara per la nona giornata d’andata del campionato. A dirigere l’incontro tra il Benevento di Pippo Inzaghi e la Juve di Andrea Pirlo, in programma sabato alle ore 18.00 al “Ciro Vigorito”, sarà il signor Pasqua della sezione di Tivoli. A coadiuvarlo saranno i guardalinee Bottegoni e Lombardo, con Sacchi scelto come quarto uomo. Al VAR Di Paolo, mentre all’AVAR Cecconi.