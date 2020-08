TORINO – Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa per presentare la stagione del club tedesco confermando le partenze di Volland e Havertz: “Sfortunatamente, la nostra rosa non è ancora completa. Non mi aspetto più che Volland e Kai Havertz si allenino di nuovo con noi. È possibile che anche altri giocatori cambieranno. Dobbiamo sicuramente acquistare giocatori”.