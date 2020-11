Barcellona, Koeman: “Battere la Juve ci ha dato fiducia…”

TORINO – Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa di Juventus: “Non mi dò alcun voto, lo lascio a voi. Sono venuto in questo club in un momento difficile, ho avuto 100 giorni più rilassati in altri club, ma sono molto felice di essere qui perché metto le mie energie nella squadra, nei giovani che possono andare avanti e concentrarsi su questo calendario. Se c’è un momento per reagire, è oggi. I due volti? Non è facile spiegare il perché. A volte ci sono partite in cui si domina di più, in campionato ci è costato di più perché ci sono squadre che giocano più chiuse in difesa e in Champions sono più aperte. Alla fine della stagione potremo decidere cosa ci manca. Penso che in campionato non meritassimo di perdere tanti punti e in Champions, credo che vincere contro la Juve ci abbia dato fiducia e ci abbia fatto uscire rilassati nelle altre partite”.