TORINO- Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato ancora una volta della sentenza della partita con la Juve ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Non condivido e non mi sarei mai aspettato certe motivazioni in una sentenza di secondo grado. Sono state parole pesanti, che non si conciliano con lo spirito con cui la SSC Napoli ha affrontato quel weekend. Slealtà, preordinazione e altre parole non ci appartengono”.