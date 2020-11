Avv. Grassani: “Indignati dalle accuse di slealtà. Il Napoli andrà avanti con i ricorsi”

TORINO- Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rainews24 della mancata accettazione del ricorso presentato alla Corte d’Appello federale in merito alla partita con la Juve: “Siamo indignati per le accuse di slealtà che ci sono state rivolte. Il Napoli non aveva alcuna possibilità di scelta in quelle ore. Il club aveva in mano provvedimenti e ordinanze di due Asl e del gabinetto della Regione Campania, che vietavano viaggi verso Torino. Il Napoli non si arrende e non lo farà mai. Andremo avanti con i ricorsi, eventualmente anche attraverso la giustizia amministrativa”.