Avv. Grassani: “Il Napoli non ha deciso di non andare a Torino. Pronti a rivolgerci a CONI e TAR”

TORINO- Ai microfoni di CalcioNapoli24, il legale azzurro Mattia Grassani si è espresso in merito al reclamo presentato per la gara con la Juve: “Il Napoli non ha deciso in autonomia di non viaggiare per Torino, ci sono state quattro pronunce delle ASL Napoli 1 e Napoli 2. Abbiamo discusso con la Corte d’Appello. Juve-Napoli è stato l’unico match deciso in questa maniera e l’unico che ha prodotto 5 provvedimenti dell’autorità sanitaria e regionale tra sabato sera e domenica pomeriggio che impedivano al Napoli di partire. Comunque andrà, il Napoli anche se dovesse aver ragione sarebbe stato vittima di un comportamento ad personam rispetto ad altre società. In caso contrario non si mollerà e si andrà sicuramente al CONI ed eventualmente al TAR”.