Arturo Vidal: “Non c’è paragone tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo”

TORINO – Torna a parlare della Juventus un ex giocatore bianconero, che è tornato a giocare in Italia dopo 5 anni passati tra Germania e Spagna. Si tratta di Arturo Vidal, oggi nelle fila dell’Inter di Antonio Conte, suo primo allenatore nell’esperienza a Torino. Il centrocampista cileno ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, parlando appunto del suo tecnico e della sua ex squadra: per la Juve, si è soffermato in particolare su Cristiano Ronaldo, esprimendo la sua sull’eterna rivalità tra il portoghese e Lionel Messi. Ecco le parole di Arturo Vidal:

“Ho scelto io di giocare all’Inter e voglio vincere anche qui a Milano; se sono arrivato in nerazzurro è per merito di Conte, il migliore allenatore che c’è. Non c’è paragone tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo: l’argentino è di un altro pianeta“.