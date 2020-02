Aouar stupisce la Juve, su di lui c’è anche il PSG

TORINO – Il presidente del Lione aveva accostato Houssem Aouar alla Juventus, poi il gioiellino francese ha incantato proprio contro i bianconeri. Se il nome di Aouar era già sul taccuino di Paratici, non c’è dubbio che dopo il match di ieri sera il CFO bianconero lo abbia sottolineato in rosso. Lampi di grandissima tecnica e un’invidiabile visione di gioco fanno del classe ’98 un profilo perfetto per la Juventus, che certamente continuerà a seguirlo. Da L’Equipe però fanno sapere che Madama non è sola: su Aouar c’è anche il Paris Saint-Germain.

