TORINO- Come riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid sarebbe al momento in vantaggio nella corsa ad Houssem Aouar, talentuoso centrocampista in forza al Lione seguito anche da Juve ed Arsenal. Il cartellino del classe 1998 è valutato 50 milioni di euro, cifra che non spaventa i blancos, forti anche del desiderio del ragazzo di lavorare agli ordini di Zinedine Zidane, suo idolo calcistico e connazionale.