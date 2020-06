TORINO- Tutta Europa è sempre più pazza di Houssem Aouar, talento in forza al Lione. La Juventus lo segue da ormai diverso tempo, convinta che il classe 1998 possa far compiere un notevole salto di qualità al centrocampo di Maurizio Sarri. Come riportato da France Football, però, ci sarà prima da superare la concorrenza dell’Atletico Madrid, inseritosi prepotentemente nelle ultime ore nella corsa al francese.

