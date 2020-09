TORINO- L’Arsenal, su indicazione del tecnico Mikel Arteta, sta continuando a lavorare freneticamente per l’acquisto di Houssem Aouar, giovane talento scuola Lione. A riportarlo è il portale spagnolo Fichajes.net, che parla di una possibile offerta da 50 milioni di euro da parte del club londinese. La Juventus osserva la situazione, ma in assenza di cessioni il club non può piazzare grandi colpi in entrata.