TORINO- Houssem Aouar, dal ritiro della Francia, ha parlato in conferenza stampa delle sue sensazioni dopo essere rimasto al Lione: “Mi sono posto tutte le domande del caso, ma credo di essere in grado di fare una grande stagione per il mio club. Proveremo a dare il meglio di noi stessi per raggiungere grandi traguardi. Delusione? Assolutamente no. Il Lione è casa mia, la mia famiglia. Voglio riportare il club ai primi posti in Francia, dove merita di stare”.