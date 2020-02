Anche il Real Madrid punta Tonali

TORINO – Sandro Tonali è uno dei grandi obiettivi della Juventus per la prossima estate. Il prodigio del Brescia, indicato da tutti gli addetti ai lavori come il futuro della Nazionale, fa gola a moltissimi top club europei. Tra questi – riferisce El Desmarque – ci sarebbe anche il Real Madrid, che nei mesi estivi potrebbe dar vita a una vera e propria rivoluzione. La concorrenza dei blancos si aggiunge a quella delle altre big italiane e del Paris Saint-Germain. Per la Juventus non sarà facile spuntarla nella corsa al giocatore, anche se i bianconeri hanno già tentato di chiudere in anticipo proponendo un accordo a Cellino.

