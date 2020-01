Allianz Stadium, l’amuleto bianconero contro la Roma

TORINO- Poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Roma, gara che deciderà il passaggio di una delle due compagini alle semifinali di coppa Italia. Bianconeri in cerca di conferme dopo il successo sul Parma, mentre i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per dare un sterzata al 2020, iniziato con due sconfitte in tre gare. La squadra di Fonseca avrà di fronte però un grosso tabù da sfatare: l’Allianz Stadium. In nove partite giocate tra campionato e coppe nel nuovo stadio di proprietà della Vecchia Signora, infatti, il club capitolino ha ottenuto nove sconfitte.