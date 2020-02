Alex Sandro: “Buona vittoria, siamo in crescita. Rigore? L’arbitro ha avuto la certezza di darlo”

TORINO- Dopo la vittoria per 3-0 della Juve sulla Fiorentina, Alex Sandro ha parlato così in zona mista: “È stata una buona domenica, dopo il ko di Napoli sapevamo di dover ripartire subito e avevamo bisogno di questa vittoria. Non siamo abituati a perdere e quando succede ci arrabbiamo molto. Gioco? Stiamo crescendo. Il mister ci chiede di mantenere molto il possesso e lo stiamo facendo sempre di più, palleggiando molto nella metà campo avversaria. Terzini? Con gli altri abbiamo capito cosa ci viene richiesto nelle due fasi. Il nostro lavoro è importante e siamo contenti di non aver subito gol quest’oggi. Rigore dubbio? L’arbitro lo ha rivisto al VAR, quindi non ha avuto dubbi sulla concessione. Campionato? Il livello è alto, quindi riaffermarsi è sempre più difficile”.