Albertini: “Pirlo avrà grande supporto dalla Juve. Sassuolo possibile sorpresa del campionato”

TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato della lotta scudetto: “Alla Juve Pirlo non può vantare grande esperienza da tecnico, ma al suo fianco ha una società solida e importante che lo aiuterà e lo supporterà nelle sue scelte. Conte invece ha grande esperienza, ma bisognerà vedere come continuerà la sinergia con l’ambiente interista. C’è poi il Napoli, che vedo bene come la Roma. La possibile sorpresa potrebbe essere il Sassuolo, che potrebbe sbaragliare le carte per i primi quattro posti”.