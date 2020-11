Alaba, ritorno di fiamma del Real Madrid

TORINO- Ancora tutto da scrivere il futuro di David Alaba, che non sembra al momento intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate con il Bayern Monaco. Il terzino, sempre sulla lista della spesa di Juve e Inter, potrebbe approdare presto in Spagna. Secondo la stampa iberica, infatti, il Real Madrid si sarebbe convinto a puntare con decisione sul suo acquisto per rimpiazzare Marcelo, ormai fuori dai piani tecnici. La carta nell’asso della manica dei blancos sarebbe Toni Kroos, che avrebbe già invitato l’austriaco ad unirsi a lui in una nuova avventura.