TORINO- Secondo alcune fonti tedesche, l’incontro nei giorni scorsi tra Pini Zahavi, agente di David Alaba, e la dirigenza del Bayern Monaco non ha portato a buoni risultati. L’entourage del giocatore infatti, avrebbe rifiutato il rinnovo, e ora è alla ricerca di offerte da presentare all’attuale società per essere ceduto. La Juventus, assieme al Manchester City, è pronta a presentare la sua offerta per il giocatore.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<