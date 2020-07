TORINO- La permanenza di Alex Sandro a Torino è in dubbio e la Juventus, per cautelarsi, è già alla ricerca di un sostituto all’altezza. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di David Alaba, esterno in uscita dal Bayern Monaco. Come riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, però, il terzino austriaco preferirebbe accasarsi al Real Madrid o al Barcellona, invece di provare l’esperienza italiana.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<