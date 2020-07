Ag. Jorginho: “Conosco Paratici, ma nessuno mi ha contattato”

TORINO – Il nome di Jorginho viene accostato alla Juventus sin dall’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. A tal proposito ha parlato Joao Santos, procuratore del centrocampista del Chelsea, che a Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Conosco bene Fabio Paratici, ma nessuno al momento mi ha contattato per parlare di Jorginho. In questa settimana, tra l’altro, la Juve ha preso Arthur dal Barcellona. Non sono a conoscenza delle strategie bianconere per la prossima stagione”