TORINO- Ormai 14 anni fa, la Juve faceva il suo esordio nel campionato di Serie B dopo la retrocessione decisa in seguito a Calciopoli. I bianconeri scendevano in campo a Rimini contro i padroni di casa, rimediando un punto dopo 90 minuti. In rete Matteo Paro (primo marcatore in serie cadetta nella storia bianconera) e Adrian Ricchiuti, bravo a sfruttare un indecisione della difesa ospite freddando poi Buffon.