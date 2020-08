4-3-3 e fiducia a Kulusevski: come potrebbe giocare la Juve di Pirlo

TORINO- Il Corriere dello Sport prova ad immaginare la Juve targata Andrea Pirlo, che potrebbe giocare con un 4-3-3, modulo che l’ex centrocampista ha dichiarato in passato di preferire. In difesa confermati gli uomini di quest’anno, mentre i primi cambiamenti arriverebbero a centrocampo. Bentancur prenderebbe le chiavi della regia, con Arthur e Kulusevski ai suoi lati. In avanti sicuri solo Cristiano Ronaldo e Dybala, mentre la società è in cerca di un numero 9 con cui rimpiazzare Higuain.

