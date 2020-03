Ulivieri: “Campionato? Spero si possa concludere regolarmente, chi vuole riprendere subito a giocare non ha capito che momento viviamo”

TORINO- Il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Tirreno in merito alla ripresa del campionato: “Annullarlo rappresenterebbe l’opzione più estrema, probabilmente ci saranno delle tappe forzate. Spero si possa concludere in maniera regolare, terminando tutte le partite restanti entro il 30 giugno. Chi vuole spingere per ripartire subito sta sbagliando e non ha capito il momento che stiamo vivendo”.

