UEFA, Ceferin: “Contempliamo una normale chiusura della Champions League”

TORINO- Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato ai microfoni del quotidiano sloveno Ekipa in merito alla ripresa della Champions League: “Per quello che sappiamo oggi, la competizione si chiuderà nelle stesse modalità con cui si sarebbe dovuta giocare prima della sospensione. Non ne siamo ancora sicuri, non possiamo sapere se nella finale o in qualsiasi altro evento ci saranno o meno i tifosi, ma dobbiamo farci trovare preparati per ogni scenario. Dipende tutto dalla pandemia, ma al momento contempliamo una normale chiusura”.

