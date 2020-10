TORINO- Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del calcio femminile: “Ormai per il professionismo ci siamo. Una volta approvate le norme c’è un iter di due mesi, quindi per gennaio 2021 il professionismo calcistico femminile dovrebbe essere legge. I lavori si erano rallentati, ma sono ripresi e stiamo continuando. Mi auguro che non oltre la prossima settimana si possa approvare questi decreti al Consiglio dei Ministri”.