Spadafora: “Lega Serie A inaccurata, 3 maggio data non certa per il ritorno in campo”

TORINO- Negli studi di Rai3, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato del futuro del campionato italiano: “La possibilità di fare sport all’aria aperta era stata concessa perché poteva essere importante. Da qui in poi, in molte parti del paese, vediamo allenamenti di gruppo e questo è assolutamente sbagliato. Ognuno deve rinunciare a qualcosa e, se questo nelle prossime ore non avverrà, vedremo di intervenire in merito. È possibile solamente se è strettamente necessario, rispettando le distanze e le regole di questi giorni. 3 maggio? È la data che noi auspichiamo per il ritorno delle competizioni, ma non diamolo per certo. Non è possibile pensare a giocare a porte aperte, vedremo nelle prossime settimane. È più un auspicio che non una certezza, il mondo del calcio ha capito con ritardo le istanze. Eviterei di ripetere la noncuranza che la Lega Serie A ha già dimostrato”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<