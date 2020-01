Smalling: “Occasione sprecata, Juve migliore in fase di controllo”

TORINO- Il difensore della Roma Chris Smalling, ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato la sconfitta per 3-1 contro la Juve: “La coppa Italia era una competizione che volevamo vincere, siamo delusi dal risultato. Abbiamo preso gol quando eravamo in controllo, siamo stati poco reattivi e abbiamo sprecato un’opportunità. Differenze con la Juve? Quello che possiamo fare è lavorare più duramente. Abbiamo fatto passi in avanti, ma in fase di controllo loro sono ancora superiori. Derby? Da domani inizieremo a pensarci, è una partita importante per un posto in Champions League”.