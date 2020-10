TORINO- Si sono concluse le tre partite delle 15 previste per la terza giornata di campionato. Il big match va in scena all’Olimpico, dove l’Inter capolista viene fermata sull’1-1 dalla Lazio (a Lautaro Martinez risponde Milinkovic-Savic nella ripresa). Ok invece Benevento e Parma, entrambe vincitori per 1-0 ai danni rispettivamente di Bologna e Verona (per i giallorossi gol di Lapadula, Kurtic invece ha regalato i tre punti ai crociati).